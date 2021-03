The Lost City of D: Daniel Radcliffe sarà il villain

News





22/03/2021 |

Ci sarà anche Daniel Radcliffe all'interno del film The Lost City of D. L'attore è stato scritturato per interpretare il villain. La star di Harry Potter si unisce così ad un cast che vede protagonisti Sandra Bullock e Channing Tatum. Nella pellicola, inoltre, troveremo anche Patti Harrison, il cui ruolo non è stato ancora svelato.



La regia dell'opera, che sarà prodotta dalla stessa Bullock tramite la sua Fortis Film, è affidata ai gemelli Nee, Adam e Aaron. Il duo lavorerà su una sceneggiatura scritta da Dana Fox.



Tra i produttori troviamo anche la Exhibit A di Seth Gordon (quest’ultimo ha lavorato anche allo script).



A sviluppare la pellicola sarà la Paramount Pictures. La storia mette in primo piano la vicenda di un’autrice di libri romantici che scopre che la città della quale racconta nei suoi testi esiste davvero: per provarlo si imbarcherà in un viaggio avventuroso.