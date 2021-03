Jake Gyllenhaal sarà il protagonista di Combat Control

News





22/03/2021 |

Nuovo progetto in vista per Jake Gyllenhaal. L’attore sarà il protagonista di Combat Control, pellicola che potrebbe finire tra le mani della MGM, quest’ultima in trattative per acquistarlo. La regia sarà di Sam Hargrave con lo stesso regista e Shelby Malone produttori esecutivi assieme a Gyllenhaal e Ryan Cassells.



Combat Control è basato sull’articolo del New York Time Alone at Dawn, scritto da Dan Schilling e Lori Chapman Longfritz, che narra la vera storia dell’veterano di guerra americano John Chapman. La sceneggiatura è stata scritta da Michael Russell Gunn.



Chapman, CCT dell’Air Force, morì in battaglia in Afghanistan.



Gyllenhaal è attualmente impegnato con le riprese di Ambulance.