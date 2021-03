Promises: Pierfrancesco Favino reciterà nel film di Amanda Sthers

News





Inizia a prendere forma il cast di Promises, pellicola di Amanda Sthers. E lo stesso ha un sapore anche italiano considerata la presenza di Pierfrancesco Favino, scelto dalla regista per interpretare il protagonista. Accanto all’attore italiano troviamo anche Kelly Reilly e Jean Reno per quello che è a tutti gli effetti un cast principale a tinte internazionali.



Il film è basato sull’omonimo romanzo della stessa Sthers e racconta di una relazione amorosa incompiuta tra Alexander (Favino) e Laura (Reilly).



Le riprese di Promises partiranno a Roma il prossimo lunedì, con la crew che toccherà anche la costa italiana e la città di Londra. La pellicola è una co-produzione franco-italiana che vede coinvolte la Barbary Films, la Indiana Productions, la Vision Distribution e la Iwaca.



Favino è reduce dalla grande interpretazione in Padrenostro di Claudio Noce per il quale è stato premiato con la Coppa Volpi per la Migliore interpretazione maschile.