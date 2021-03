News





23/03/2021

Brzrkr, il fumetto creato da Keanu Reeves, diventerà un film che vedrà la stessa star protagonista e produttore. Il progetto sarà sviluppato per Netflix che, oltre ad una pellicola, ha intenzione anche di realizzare una serie animata.



Scritto da Reeves e Matt King, con disegni di Ron Garney, Brzrkr è composto da dodici capitoli. La storia racconta di Berzeker, un uomo dotato di poteri divini che vive la sua vita nel segno della morte, uccidendo con violenza ogni persona che gli capiti a tiro. La sua personalità è deviata da questi eventi, una condanna che va avanti da secoli ma che lo spingerà ad una fase di redenzione quando deciderà di collaborare con il governo americano. Partecipando a missioni quasi impossibili da sostenere per l’esercito, proverà ad ottenere in cambio risposte sulla sua origine.

Il progetto cinematografico è in via di definizione e non è stato annunciato il regista.