Havoc: Forest Whitaker reciterà accanto a Tom Hardy

News





23/03/2021 |

Forest Whitaker reciterà accanto a Tom Hardy all’interno del crime movie Havoc che sarà sviluppato da Netflix. La pellicola sarà scritta, diretta e prodotta da Gareth Evans, per quella che sarà la prima di diverse opere che verranno realizzate dopo l’accordo siglato con la compagnia.

In Havoc, dopo un affare con in mezzo la droga finito male, un detective dovrà farsi strada nel mondo criminale per salvare il figlio di un politico. Durante la missione si imbatterà in una profonda rete di corruzione e cospirazione che intrappola l’intera città.

Evans produrrà il film tramite la sua One More One Productions. Tra i produttori troviamo anche Ed Talfan della Severn Screen, Aram Tertzakian della XYZ Films e Hardy.



Whitaker, che ha recitato recentemente in Respect, presto farà capolino anche sul set di A Fall From Grace.