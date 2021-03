Lutto nel mondo del cinema: è scomparso George Segal

News





24/03/2021 |

Il mondo del cinema piange la scomparsa di George Segal, attore americano morto all’età di 87 anni. La star ha esordito nel mondo del cinema nel 1961 con Giorni Senza Fine lavorando poi, sempre negli anni sessanta, all’interno della pellicola che gli ha regalato gloria: Chi ha Paura di Virginia Woolf?. Grazie al film di Mike Nichols, Segal, che nell'opera interpretò Nick, venne candidato all’Oscar come Miglior Attore Non Protagonista. Altro film da ricordare è Il Massacro del Giorno di San Valentino di Roger Corman.



Nel corso della sua carriera l’attore ha recitato in tante altre pellicole quali Il Gufo e la Gattina di Herbert Ross (1970), La Pietra che Scotta di Peter Yates (1972), Il Pollo si Mangia con le Mani di Michael Schultz (1981) e i due capitoli di Senti Chi Parla diretti da Amy Heckerling (1989) e Tom Ropelewski (1993).



Le ultime opere sono state Amore & Altri Rimedi di Edward Zwick (2010) e Elsa & Fred di Michael Radford (2014).



Come dichiarato dalla moglie Sonia a Deadline, George Segal è deceduto "per complicazioni dovute a un intervento chirurgico di bypass cardiaco".