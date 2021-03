Voyagers: online il trailer italiano

News

24/03/2021 |

E' stato rilasciato in rete dalla Universal Pictures il nuovo trailer italiano di Voyagers, thriller sci-fi scritto e diretto da Neil Burger, il papà di Divergent. Il cast principale della pellicola comprende Tye Sheridan, Lily-Rose Depp, Fionn Whitehead, Chanté Adams, Isaac Hempstead Wright, Viveik Kalra, Archie Madekwe, Quintessa Swindell, Madison Hu e Colin Farrell.



Voyagers debutterà nelle sale il 20 maggio 2021.



Sinossi di Voyagers:

Il futuro del genere umano è in pericolo e un gruppo di giovani uomini e donne, cresciuti valorizzando intelligenza e obbedienza sono imbarcati per una spedizione che punta a colonizzare un pianeta distante. Quando però scoprono alcuni sconcertanti segreti della propria missione, iniziano a rifiutare le regole imposte per esplorare la propria natura più primitiva. La vita sulla navicella spaziale viene travolta dal caos, con i giovani protagonisti travolti dalla paura, dalla lussuria e un'insaziabile fame di potere.