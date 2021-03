Nobody: in rete diverse clip del film

News





Vi mostriamo oggi diverse clip in lingua originale di Nobody, thriller movie la cui regia è stata affidata a Ilya Naishuller.



Bob Odenkirk, la star di Better Call Saul, lo spin-off della serie Breaking Bad, è il protagonista della pellicola. L'attore interpreta Hutch Mansell, un uomo, marito trascurato e papà dalla vita abbastanza monotona, che si ritroverà in pericolo dopo l'irruzione all'interno della sua abitazione da parte di due ladri. Messo alle strette l'uomo tirerà fuori una rabbia inaspettata che farà riemergere alcuni lati oscuri del suo passato.



Derek Kolstad ha curato la sceneggiatura.



Nobody è sarà prodotto da David Leitch e Kelly McCormick attraverso la 87North.



Negli Stati Uniti Nobody debutterà il 2 aprile.