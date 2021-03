The Virtuoso: in rete il trailer internazionale

News





25/03/2021 |

Tramite la Lionsgate siamo felici di presentarvi il trailer internazionale di The Virtuoso, thriller movie di Nick Stagliano, regista tornato dietro la macchina da presa dieci anni dopo Good Day for It.

Protagonisti del film sono Anson Mount, Anthony Hopkins ed Abbie Cornish.

The Virtuoso debutterà negli USA dal 30 aprile.

Sinossi di The Virtuoso:

Pericolo, inganni ed omicidi scendono su una città di campagna dalla vita tranquilla quando un assassino professionista accenta un nuovo incarico dal suo enigmatico mentore e boss. Della persona da eliminare non si sa nulla, gli unici indizi sono dove e quando: l’assassino dovrà dunque identificare il suo bersaglio in mezzo a tanti altri possibili bersagli, incluso lo sceriffo locale. L’incontro con una donna però, all’interno di una tavola calda, rischia di far deragliare la missione…