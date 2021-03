The Flash: Ron Livingston chiamato a sostituire Billy Crudup

News





25/03/2021 |

Continuano ad arrivare novità circa il cast di The Flash. Pochi giorni fa vi abbiamo raccontato dell'addio al progetto da parte di Billy Crudup, costretto ad abbandonare il tutto a causa di altri impegni. Il suo ruolo, ovvero quello di Henry Allen, papà di Barry, è stato affidato ora a Ron Livingston. Inoltre si sono uniti al film anche Ian Loh, Saoirse-Monica Jackson e Rudy Mancuso.



La pellicola, le cui riprese partiranno nel mese di aprile a Londra, sarà diretta da Andy Muschietti che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Christina Hodson. Protagonista del film sarà Ezra Miller. In The Flash reciteranno anche Ben Affleck e Michael Keaton, entrambi chiamati a riprendere il ruolo di Batman. Gli attori hanno interpretato l'Uomo Pipistrello in epoche differenti, diretti rispettivamente da Zack Snyder il primo e da Tim Burton il secondo.



Il cast comprende anche Kiersey Clemons tornata per indossare i panni di Iris West la fidanzata del protagonista.



The Flash uscirà a novembre 2022.