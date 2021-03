Black Adam: Pierce Brosnan reciterà nel film

News





25/03/2021 |

Pierce Brosnan è pronto al debutto all’interno di un cinecomic. L’attore reciterà infatti in Black Adam dove interpreterà il Dr. Fate. Brosnan è stato dunque aggiunto al cast guidato dal protagonista Dwayne Johnson. Il Dottor Fate, conosciuto anche con il nome Kent Nelson, è uno dei fondatori della Justice League e ha dei poteri magici derivanti dal suo elmetto. Con l’arrivo di Brosnan si completa dunque il gruppo di attori che interpreteranno gli eroi della Justice Society of America: Aldis Hodge (Hawkman), Noah Centineo (Atom Smasher) e Quintessa Swindell (Cyclone).



Il film sarà diretto da Jaume Collet-Serra che lavorerà su una sceneggiatura scritta da Adam Sztykiel. Johnson, chiamato per la prima volta ad indossare i panni di questo anti-eroe, tornerà a collaborare con Collet-Serra dopo Jungle Cruise.



Beau Flynn della FlynnPictureCo. produrrà il film con Johnson, Dany Garcia ed Hiram Garcia della Seven Bucks Productions. Scott Sheldon supervisionerà il tutto per conto della FlynnPictureCo. e sarà il produttore esecutivo.



La trama non è stata rivelata mentre l'uscita è stata fissata per dicembre 2021.