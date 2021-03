Shazam! 2: Helen Mirren sarà lantagonista

News





26/03/2021 |

Helen Mirren è entrata a far parte del cast di Shazam! Fury of the Gods, il sequel del cinecomic sviluppato dalla Warner Bros. Pictures e dalla DC Comics. L’attrice interpreterà Hespera, la terribile figlia del dio Atlas e sarà la villain di questo episodio. In questo secondo capitolo ritroveremo Asher Angel e Zachary Levy che nell’opera originale hanno interpretato il primo il teenager Billy Batson e il secondo la sua versione adulta. Parlando sempre del cast dovrebbe fare la sua comparsa nel film anche Rachel Zegler, attrice che ha debuttato all’interno di West Side Story.



La regia di Shazam! Fury of the Gods è affidata a David F. Sandberg da una sceneggiatura di Henry Gayden. Il primo Shazam! Ha incassato al botteghino la bellezza di 366 milioni di dollari. L’uscita del film è prevista per giugno 2023.



La Mirren ha recentemente recitato in Fast & Furious 9 - The Fast Saga ed è attualmente impegnata con le riprese di White Bird.