Tokyo Ghost: Cary Fukunaga dirigerà ladattamento del fumetto sci-fi

26/03/2021 |

La Legendary Pictures svilupperà l’adattamento cinematografico di Tokyo Ghost, pellicola che si baserà sul fumetto sci-fi. Ed il progetto è stato affidato a Cary Fukunaga. La storia è ambientata nel 2089, dove l’umanità è diventata schiava della tecnologia, unico mezzo per fuggire dalla realtà.



La storia racconta di Debbie Decay e Led Dent, appartenenti alle forze di pace, che lavorano nelle isole di Los Angeles e che dovranno recarsi per lavoro nell’ultimo luogo della Terra ancora senza tecnologia: Tokyo.



Il regista sarà il produttore con Jon Silk della Silk Mass e Hayden Lautenbach della Parliament of Owls. La storia sarà adattata da Rick Remender, creatore del fumetto, con Sean Gordon Murphy della Image Comics.



Fukunaga ha completato di recente No Time To Die, l’ultimo capitolo della saga di 007.