Ghost of Tsushima: Chad Stahelski dirigerà l'adattamento cinematografico

26/03/2021 |

Il popolare videogioco per PlayStation Ghost of Tsushima diventerà un film. A svilupparlo saranno la Sony Pictures e la PlayStation Productions che hanno scelto come regista Chad Stahelski.

La storia racconta di Jin Sakai, samurai, ultimo del suo clan ad essere rimasto in vita. A seguito di un attacco da parte dell’esercito della Mongolia sarà costretto ad abbandonare le sue tradizioni per diventare un vero e proprio guerriero. Obiettivo: proteggere l’isola di Tsushima, suo luogo di nascita.

Stahelski, Alex Young e Jason Spitz produrranno la pellicola tramite la loro 87Eleven Entertainment mentre Asad Qizilbash e Carter Swan saranno i produttori tramite la PlayStation Productions.

Questo è l’ennesimo progetto in lavorazione presso la Sony Pictures con la complicità della PlayStation Productions. Gli altri due titoli infatti sono Uncharted e The Last of Us.