Transformers: in lavorazione un nuovo capitolo del franchise

28/03/2021 |

L’universo cinematografico di Transformers è pronto ad allargarsi ulteriormente. La Paramount Pictures avrebbe deciso infatti di mettere in piedi un nuovo progetto cinematografico. Al momento di questo nuovo film non se ne conoscono i dettagli, lo studio, infatti, non ha rilasciato informazioni a riguardo. Quello che sappiamo è che sarà Marco Ramirez a scrivere la sceneggiatura con Angel Manuel Soto che invece si metterà seduto dietro la macchina da presa.

Tornando ai dettagli, le uniche informazioni che abbiamo a disposizione ci raccontano che il film sarà sviluppato su una strada differente rispetto a quella intrapresa dalla saga originale. Lorenzo di Bonaventura, Don Murphy e Tom DeSanto, produttori della saga, dovrebbero tornare anche all’interno di questo nuovo progetto.



Il film in questione con tutta probabilità non si affiancherà alla pellicola, annunciata poche settimane fa, che vedrà in regia Steven Caple jr.



Il primo Transformers è uscito nel 2007, seguito da quattro sequel ed uno spin-off.