Nobody: il regista Ilya Naishuller parla di un possibile crossover con John Wick

News





29/03/2021 |

Il successo ottenuto da Nobody, pellicola diretta da Ilya Naishuller, ha spinto molti a chiedersi circa le possibilità di un crossover con il franchise di John Wick. Il collegamento tra le due pellicole è rappresentato dallo sceneggiatore Derek Kolstad che ha curato la storia di entrambi i film. E sulla fantasiosa opportunità di unire questi due universi ha risposto lo stesso regista Naishuller: “Adoro quando le persone mi chiedono se il personaggio di Nobody appartenga all’universo di John Wick - ha raccontato a IndieWire -. Non avrei niente da dire in merito. L’unica cosa che si potrebbe fare è guardare allo studio che ha realizzato il film e pensare realmente di realizzare un crossover. Posso dire solo questo. Intendo dire che ogni cosa è possibile…”.



Bob Odenkirk, la star di Better Call Saul, lo spin-off della serie Breaking Bad, è il protagonista della pellicola. L'attore interpreta Hutch Mansell, un uomo, marito trascurato e papà dalla vita abbastanza monotona, che si ritroverà in pericolo dopo l'irruzione all'interno della sua abitazione da parte di due ladri. Messo alle strette l'uomo tirerà fuori una rabbia inaspettata che farà riemergere alcuni lati oscuri del suo passato.



Nobody è sarà prodotto da David Leitch e Kelly McCormick attraverso la 87North.