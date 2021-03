The Wrath of Men: ecco il primo trailer internazionale

News





29/03/2021 |

Direttamente dal canale ufficiale della Lionsgate vi presentiamo il primo trailer internazionale di The Wrath of Men, nuova opera di Guy Ritchie e remake del film a tinte francesi Le Convoyeur. Protagonista dell’opera è Jason Statham, giunto ormai alla quarta collaborazione con il regista. Insieme all’attore nel cast troviamo anche Scott Eastwood, Holt McCallany, Laz Alonso, Josh Hartnett e Jeffrey Donovan.



Statham interpreta una guardia di sicurezza che guida un furgone portavalori e che ogni giorno deve fare i conti con delle bande di criminali desiderose di mettere le mani sul bottino. La sua abilità nell’evitare le rapine e mettere fuorigioco i criminali lo metterà sotto i riflettori, fin quando la sua vera storia non verrà a galla: usare il lavoro per scoprire il responsabile della morte del figlio.



Ivan Atkinson e Marn Davies hanno curato la sceneggiatura.



La Lionsgate non ha annunciato quando uscirà il film.