Thor: Love and Thunder: Russell Crowe reciterà nel film

30/03/2021 |

E’ stato annunciato che Russell Crowe farà la sua comparsa all’interno di Thor: Love and Thunder. L’attore, dunque, è entrato ufficialmente a far parte del cast anche se il suo ruolo non è stato specificato. Crowe si unisce così a Chris Hemsworth, Jamie Alexander, Karen Gillan, Natalie Portman, Tessa Thompson e Christian Bale.



La pellicola, attualmente in produzione in Australia, sarà diretta da Taika Waititi.



Tornando al cast diversi sono gli attori che faranno capolino in questo nuovo episodio: da Matt Damon a Sam Neill passando per Luke Hemsworth e Melissa McCarthy.



Il regista Waititi ha curato anche la sceneggiatura insieme a Jennifer Kaytin Robinson.



Al momento i dettagli della trama non sono stati rilasciati.