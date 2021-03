Thundercats: la serie animata diventerà un film

News





30/03/2021 |

La Warner Bros. Pictures ha deciso di trasformare in film la serie animata degli anni ottanta Thundercats. E lo studio ha scelto come regista Adam Wingard, il papà di Godzilla vs. Kong. Lo stesso Wingard si occuperà anche di scrivere la sceneggiatura con Simon Barrett (il primo script era stato realizzato con David Coggeshall). Il film sarà prodotto da Dan Lin dellla Rideback e da Roy Lee della Vertigo.

Quella di Thundercats è una serie andata in onda dal 1985 al 1989 grazie alla Rankin/Bass ed è ispirata ai personaggi creati da Tobin “Ted” Wolf.

Thundercats racconta la storia di un gruppo di alieni dalla forma di felini.

Wingard ha parlato anche del progetto: “Non voglio reinventare l’aspetto di questi personaggi, devono assomigliare ai Thundercats. Voglio fare un film mai visto prima: cercare di colmare il divario tra cartone animato e CGI”.