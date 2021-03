Venom: Let There Be Carnage: il film uscirà il 24 settembre

News





31/03/2021 |

Soltanto pochi giorni fa la Sony Pictures aveva fissato al 17 settembre 2021 la data di uscita nelle sale del secondo capitolo di Venom. La data, che sembrava definitiva, ha subìto però un altro cambiamento. La compagnia ha infatti annunciato che il cinecomic debutterà una settimana dopo, ovvero il 24.



Venom: Let There Be Carnage, questo è il titolo ufficiale, è diretto da Andy Serkis che ha lavorato sulla sceneggiatura di Kelly Marcel. Protagonista di questo secondo capitolo è ancora una volta Tom Hardy che dunque si è calato nuovamente nella parte di Eddie Brock, alias Venom.



Il cast di Venom: Let There Be Carnage vede al suo interno il ritorno di Michelle Williams e Reid Scott. Inoltre sarà presente anche la new entry Woody Harrelson che indosserà i panni di Cletus Kasady. Alla pellicola è stato anche accostato il nome di Naomie Harris.



La trama del film non è stata ancora svelata.