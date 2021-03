Woody Harrelson sarà il protagonista di The Man With the Miracolous Hands

News





31/03/2021 |

Woody Harrelson è pronto per la terza collaborazione con il regista Oren Moverman. Dopo le pellicole Oltre le Regole – The Messenger e Rampart, l’attore reciterà come protagonista in The Man With the Miracolous Hands. Basato sul romanzo The Man With the Miraculous Hands: The Fantastic Story of Felix Kersten, Himmler’s Private Doctor, scritto da Joseph Kessel, il film vedrà al centro di tutto Felix Kersten, medico personale del capo delle SS Heinrich Himmler che sfruttò il suo ruolo per salvare diverse persone perseguitate dai nazisti.



The Man With the Miracolous Hands è una produzione Jerico Films e sarà prodotto da Eric Jehelmann e Philippe Rousselet, con Fabrice Gianfermi e Jeremy Plager che saranno i produttori esecutivi. La pellicola non ha ancora un regista.



Parlando di Harrelson sono diverse le pellicole prossime all’uscita che lo vedono recitare: da Venom 2 a The Man From Toronto fino ad arrivare a Kate.