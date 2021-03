Bear Season: Luke Evans, Jacob Tremblay e Olga Kurylenko in trattative per recitare nel film

News





31/03/2021 |

Luke Evans, Jacob Tremblay e Olga Kurylenko sono entrati in trattative per recitare all’interno di Bear Season, pellicola che sarà diretta da Simon Aboud. La pellicola sarà prodotta dalla Branded Pictures Entertainment con Colette Aguilar che sarà la produttrice esecutiva.



Bear Season sarà l’adattamento dell’omonimo romanzo di Bernie Hafeli e racconta la storia di Chester, un ragazzo che si trasferirà a Detroit, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, con la madre, un’immigrata polacca, e con Izzy, il fratello del suo defunto padre. Chester passa le giornate ad ascoltare le storie raccontate da suo zio, in particolare le storie con protagonista suo padre che, secondo Izzy, si ritrovò a combattere in guerra accanto ad un leggendario orso soldato chiamato Wojtek. Chester, credendo fermamente nelle parole dello zio, partirà nel tentativo di scoprire la verità su suo padre e sull’orso Wojtek.



Se le trattative dovessero andare a buon fine Jacom Tremblay sarà Chester, Luke Evans suo zio Izzy ed Olga Kurylenko sua madre.



Il regista Simon Aboud ha debuttato dietro la macchina da presa nel 2012 con Comes a Bright Day per poi diriger nel 2016 This Beautiful Fantastic.