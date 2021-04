Cena con Delitto: i prossimi due sequel saranno sviluppati da Netflix

News





01/04/2021 |

Arrivano interessanti novità circa i prossimi due film di Cena con Delitto – Knives Out, crime-comedy movie diretto da Rian Johnson. Non sarà più la Lionsgate ad occuparsi delle pellicole ma il tutto è passato tra le mani di Netflix che avrebbe di conseguenza superato la concorrenza durante l’asta (per quanto riguarda le cifre si parla di 450 milioni di dollari).



Cena con Delitto – Knives Out è stato un autentico successo, con un incasso al botteghino pari a 311 milioni di dollari e la candidatura all’Oscar per la Migliore Sceneggiatura.

Lo scorso settembre Johnson aveva annunciato l’arrivo di nuovi film, specificando però che sarebbero state storie nuove non collegate al primo capitolo. Daniel Craig dovrebbe essere confermato nella parte detective Benoit Blanc.



Il cast originale comprendeva anche Chris Evans, Ana De Armas, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson, Toni Collette, Lakeith Stanfield, Katherine Langford, Jaeden Martelle e Christopher Plummer.



Questa la sinossi di Cena con Delitto - Knives Out:

Il regista Rian Johnson rende il proprio omaggio alla regina del giallo Agatha Christie con CENA CON DELITTO - KNIVES OUT, intrigante e attuale mistery, dove tutti, nessuno escluso, possono essere il possibile assassino. Harlan Thrombey (Christopher Plummer), un agiato romanziere, viene trovato morto, in circostanze misteriose, nella sua proprietà la mattina dopo la festa per il suo 85esimo compleanno.Il celebre detective Benoit Blanc (Daniel Craig), uomo di straordinario intuito e carisma, è incaricato del caso, e sospetta si tratti di un omicidio.