Matilda: Stephen Graham, Andrea Riseborough e Sindhu Vee nel cast

01/04/2021 |

Novità in vista per il cast di Matilda, adattamento musicale, in lavorazione presso Netflix e Sony Pictures, basata sull’amata storia per ragazzi. All’interno del film reciteranno anche Stephen Graham, Andrea Riseborough e Sindhu Vee. I primi due interpreteranno Mr. e Mrs. Wormwood mentre la Vee sarà Mrs. Phelps.