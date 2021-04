John Woo produrrà ladattamento di Monkey Master

News





01/04/2021

John Woo produrrà un live-action movie tratto da Monkey Master, adattamento del fumetto creato da Stan Lee, da una storia realizzata dallo stesso Lee e dal suo collaboratore Sharad Devarajan. La storia racconta di un archeologo, Li Yong che scopre un’antica profezia riguardante la leggenda cinese del Monkey King. Nel tentativo di saperne di più Yong volerà in India dove si imbatterà in un potere misterioso capace di trasformarlo in un supereroe moderno: il Monkey Master.

Non è chiaro se sarà Woo a dirigere il film, il cui progetto sta muovendo i primi passi. L’ultima volta che il regista si è seduto dietro la macchina da presa è stato nel 2017 per Manhunt.

John Woo, parlando della futura pellicola ha spiegato: “Ho sempre voluto fare un film basato sulla storia di Monkey King. La storia di Stan Lee è una versione talmente unica che incorpora al suo interno i personaggi mitologici dell’India, grandi personaggi, azione e avventura”.