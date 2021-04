Shortcomings: Randall Park debutterà come regista

News





01/04/2021

Randall Park è pronto per il debutto dietro la macchina da presa. La star dirigerà Shortcomings, pellicola basata sul fumetto di Adrian Tomine. La storia racconta di tre ragazzi che vivono nella Bay Arena – Ben, Miko e Alice – e dello sviluppo delle loro relazioni interpersonali mentre attraversano il paese alla ricerca di una connessione ideale con ciò che li circonda.



Tomine sarà il produttore esecutivo oltre ad aver curato la sceneggiatura.

Park ha dichiarato: “Sono un grande fan dei lavori di Adrian e sono entusiasta di lavorare con lui e con la Roadside Attractions per questo aggiornamento in chiave moderna di Shortcomings. In questi personaggi mi ci ritrovo per quelle che sono state le mie esperienze di vita”.

La Roadside Attractions produrrà il film con Park, Michael Golamco e la Imminent Collision.