Resident Evil: Welcome To Raccoon City: svelata la nuova data di uscita

News





01/04/2021 |

Non sarà più settembre il mese che vedrà debuttare nelle sale Resident Evil: Welcome To Raccoon City. La produzione ha infatti deciso di posticipare l'arrivo della pellicola che esordirà ufficialmente (salvo altri cambiamenti) il 24 novembre. Il film è diretto da Johannes Roberts che ha diretto un cast molto interessante.



Nei ruoli di Jill, Claire, Chris e Leon troviamo Hannah John-Kames, Kaya Scodelario, Robbie Amell e Avan Jogia mentre Neal McDonough, Tom Hopper e Donal Logue saranno William Birkin, Albert Wesker e il capo della Polizia Brian Irons.



Roberts ha anche scritto la sceneggiatura. Al momento, però, non sono stati rilasciati i dettagli riguardanti la trama della pellicola, anche se sappiamo che sarà ambientata a Raccoon City nel 1998 (periodo che richiama a gran voce il primo videogioco), quindi all'esplosione all'interno della cittadina del virus in grado di trasformare gli esseri viventi in zombie.