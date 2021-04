Above Suspicion: il trailer internazionale del film di Phillipe Noyce

News





02/04/2021 |

La Lionsgate ha diffuso online il trailer internazionale di Above Suspicion, pellicola diretta da Phillip Noyce. Basata sul libro di Joe Sharkey, la pellicola racconta la storia, realmente accaduta, di Mark Putnam, agente dell’FBI, e del suo rapporto con Susan, donna scelta come informatrice per un caso di alto profilo. Il rapporto tra i due andrà oltre il discorso lavorativo, entrando in un vortice sentimentale dalle conseguenze inimmaginabili.

Protagonisti del film sono Emilia Clarke e Jack Huston.

Above Suspicion uscirà in alcune sale americane dal 14 maggio. Inoltre la pellicola sarà disponibile in DVD e Blu-ray dal 18 maggio.

Vi lasciamo al trailer!