Transformers: Anthony Ramos in trattative per recitare nel film

02/04/2021

Anthony Ramos è entrato in trattative per recitare all’interno del nuovo sequel di Transformers sviluppato dalla Paramount Pictures. La pellicola sarà diretta da Steven Caple Jr. con l’uscita prevista per giugno 2022. La trama del film non è stata ancora rilasciata ma il progetto sta andando avanti con la produzione alla ricerca anche della protagonista femminile.



Il nuovo Transformers sarà una co-produzione eOne ed Hasbro. L’obiettivo della Paramount è quello di espandere ulteriormente il franchise ed in lavorazione presto entrerà anche un ulteriore film con la regia di Angel Manuel Soto. La saga di Transformers è iniziata nel 2007.



Anthony Ramos ha recitato in Honest Thief ed ha completato recentemente le riprese del suo sequel.