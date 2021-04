Uncharted: modificata la data di uscita

News





02/04/2021 |

E' stata annunciata una nuova data d'uscita per quanto riguarda Uncharted. La pellicola, adattamento cinematografico popolare videogame, non arriverà più nei cinema il prossimo 11 febbraio ma il 18. Protagonista del film è Tom Holland inserito in un cast che comprende anche Mark Wahlberg, Antonio Banderas, Tati Gabrielle e Sophia Ali. Holland interpreta Nathan Drake, un cacciatore di tesori che si ritroverà in giro per il mondo e si imbatterà in vari misteri da svelare. Wahlberg è il mentore del protagonista, Sully, mentre la Ali interpreta Chloe Frazer, cacciatrice di tesori e compagna di Nathan.



La regia della pellicola è stata affidata a Ruben Fleischer che si è occupato della sceneggiatura con Art Marcum e Matt Holloway.



Charles Roven ed Alex Gart sono i produttori insieme ad Avi Arad.