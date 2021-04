Steven Yeun reciterà nel nuovo film di Jordan Peele

News





Steven Yeun, che ha ricevuto la candidatura all’Oscar per il family drama Minari, è in trattative per recitare all’interno della prossima opera di Jordan Peele. La trama del film non è stata rivelata, quello che sappiamo del progetto è che al suo interno troveremo anche Keke Palmer e Daniel Kaluuya. Peele dirige l’opera da una sua sceneggiatura con il debutto nelle sale che avverrà nel 2022.

Inoltre Peele sarà anche il produttore con Ian Cooper della Monkeypaw Productions. La Universal Pictures, alla terza collaborazione con il regista, svilupperà il film. Jordan Peele ha debuttato come regista nel 2017 con Scappa – Get Out ed ha diretto nel 2019 Noi.



Yeun, che ha interpretato Glenn nella serie The Walking Dead, ha recitato ultimamente nella serie tv Invincible.