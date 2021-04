Helen Mirren interpreterà Golda Meir nel nuovo film di Guy Nativ

News





06/04/2021 |

L’attrice Premio Oscar Helen Mirren interpreterà Golda Meir all’interno della pellicola Golda. La star si calerà dunque nella parte della politica israeliana, scomparsa verso la fine degli anni settanta, nonché prima donna a guidare il governo del suo Paese. Il film sarà prodotto da Michael Kuhn e diretto da Guy Nativ. La produzione, salvo impedimenti, partirà il prossimo ottobre.



La sceneggiatura è stata scritta da Nicholas Martin che figura anche tra i produttori. Golda racconterà dell’intensa attività politica di Golda Meir, soprannominata la Lady di Ferro di Israele.



La Mirren, annunciata anche per Shazam! Fury of the Gods dove interpreterà Hespera, è attualmente impegnata con le riprese di White Bird, il film diretto da Marc Forster.