La Sirenetta: la Sardegna ospiterà le riprese del film

06/04/2021 |

Arrivano delle novità importanti per quanto riguarda il live-action movie de La Sirenetta. Ad ospitare le riprese, infatti, sarà la Sardegna. Una notizia molto importante per il nostro Paese che dunque aprirà le porte al progetto della Disney che si trasferirà nella Regione sarda (per la precisione nella località di Santa Teresa di Gallura) dopo le scene girate all’interno dei Pinewood Studios di Londra. L’arrivo della crew è previsto per le prossime settimane con le riprese che dovrebbero partire poco prima del periodo estivo.



La regia della nuova versione de La Sirenetta è affidata a Rob Marshall con Halle Bailey che è stata scelta dalla produzione per recitare nella parte di Ariel. Melissa McCarthy, Javier Bardem e Daveed Diggs si caleranno invece nei ruoli di Ursula, Re Tritone e Sebastian. Il cast principale è completato anche dalla presenza di Noma Dumezweni, attrice che abbiamo avuto modo di ammirare recentemente anche all’interno della serie The Undoing: Le Verità non dette.



David Magee ha scritto la sceneggiatura mentre la produzione è affidata a Lin-Manuel Miranda, Marc Platt e John DeLuca.



La Sirenetta dovrebbe uscire nelle sale nel 2022.