Guardiani della Galassia, Vol. 3: le riprese partiranno entro la fine dellanno

06/04/2021

Lo scorso novembre James Gunn aveva annunciato il completamento della sceneggiatura del terzo capitolo di Guardiani della Galassia. E a distanza di quattro mesi lo stesso regista ha rilasciato via Twitter una notizia importante: entro il 2021, infatti, partiranno le riprese del film!

Le informazioni su questo nuovo capitolo non sono molte. La trama non è stata ancora rilasciata mentre, per quanto riguarda il cast, sappiamo che ritroveremo Chris Pratt, Zoe Saldana, Karen Gillan, Dave Bautista e Vin Diesel nei ruoli di Star-Lord, Gamora, Nebula, Drax e Groot. Inoltre nell’opera troveremo anche Elizabeth Debicki (Ayesha), Pom Klementieff (Mantis) e Sean Gunn (Kraglin).



James Gunn ha completato recentemente The Suicide Squad – Missione Suicida ed è impegnato con le riprese della serie tv Peacemaker.