Creed 3: Sylvester Stallone non reciterà nel film

Mentre il franchise di Creed si allargherà con la nascita del terzo capitolo, arriva una novità che riguarda il cast:non tornerà ad indossare i panni di Rocky Balboa, quindi non farà parte di questo nuovo film. Lo stesso attore ha annunciato la sua assenza tramite Twitter.Creed 3 vedrà tornare invece come protagonista, nella parte di Adonis Creed, il figlio del leggendario Apollo,. La stessa star sarà anche il regista della pellicola, debuttando di fatto dietro la macchina da presa. Il cast vedrà tornare inveceIl debutto ufficiale di Creed 3, il cui titolo non è stato ancora svelato, avverrà a novembre 2022.I primi due episodi disono stati diretti rispettivamente da Ryan Coogler e Steven Caple Jr.