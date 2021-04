Saw  LEnigmista: presto in lavorazione il decimo film?

News





08/04/2021 |

Mentre c’è attesa per Spiral – L’Eredità di Saw, nuovo film appartenente al franchise, iniziano a circolare indiscrezioni su un nuovo progetto cinematografico. La saga, dedicata all'Enigmista, infatti, potrebbe ulteriormente allargarsi con il decimo capitolo. Secondo quanto riportato da Production Weekly ed altre fonti, il progetto sarebbe in fase di sviluppo.

Al momento non sono state fornite informazioni circa il cast, la crew e la storia. L’unica “notizia” riguarda il titolo: SAW X.



Quella di Saw – L’Enigmista è una saga nata nel 2004 grazie alla regia di James Wan. Il franchise ha ottenuto un grande successo e Spiral – L’Eredità di Saw è solo l’ultimo di tanti film che nel corso degli anni hanno tenuto in vita l’intera storia.



Restiamo in attesa di aggiornamenti circa il decimo capitolo!