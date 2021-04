James Cusati-Moyer reciterà in Black Adam

News

08/04/2021 |

New entry in vista per quanto riguarda il cast di Black Adam. Nella pellicola, infatti, troveremo anche James Cusati-Moyer, il cui ruolo non è stato svelato dalla produzione. L’attore ha recitato recentemente nella serie Prodigal Son.



La pellicola sarà diretta da Jaume Collet-Serra che lavorerà su una sceneggiatura scritta da Adam Sztykiel. Johnson, chiamato per la prima volta ad indossare i panni di questo anti-eroe, tornerà a collaborare con Collet-Serra dopo Jungle Cruise.



Il cast comprende attualmente Dwayne Johnson nei panni del protagonista, Pierce Brosnan, che interpreterà il Dr. Fate, Aldis Hodge (Hawkman), Noah Centineo (Atom Smasher) e Quintessa Swindell (Cyclone).



Beau Flynn della FlynnPictureCo. produrrà il film con Johnson, Dany Garcia ed Hiram Garcia della Seven Bucks Productions. Scott Sheldon supervisionerà il tutto per conto della FlynnPictureCo. e sarà il produttore esecutivo.



La trama non è stata rivelata.