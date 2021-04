Sam Mendes dirigerà il film Empire of Light

News





08/04/2021 |

A distanza di due anni da 1917 Sam Mendes tornerà dietro la macchina da presa e lo farà per Empire of Lights, pellicola la cui sceneggiatura è stata scritta dallo stesso regista. Al momento non sono stati rilasciati tanti dettagli sulla trama, quello che sappiamo è che il tutto sarà ambientato negli anni ottanta intorno e all’interno di un bellissimo vecchio cinema situato nella costa sud dell’Inghilterra.

Mendes ha curato la sua seconda sceneggiatura in carriera dopo quella di 1917 e sarà anche il produttore insieme a Pippa Harris. L’attrice, che presto sarà impegnata sul set di Superworm, ha preso parte alle riprese di The Lost Daughter e di Mothering Sunday.

Tornando ad Empire of Light arrivano novità anche sul cast: protagonista femminile del film sarà infatti Olivia Colman, vista recentemente nelle serie The Crown e Landscapers.