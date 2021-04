Paul Dano reciterà nel nuovo film di Steven Spielberg

News





09/04/2021 |

Arriva un altro attore importante all'interno del nuovo progetto Steven Spielberg dedicato interamente alla sua infanzia vissuta in Arizona. La star in questione è Paul Dano che interpreterà la versione del papà del regista. L'opera, in fase di progettazione, sta costruendo passo dopo passo il suo cast con Michelle Williams che era stata inserita nei giorni scorsi per un ruolo di primo piano, anche se non specificato. E accanto alla Williams e Dano troveremo anche Seth Rogen: è notizia infatti che l'attore è stato scritturato per interpretare lo zio favorito di Spielberg.



Il regista ha anche scritto la sceneggiatura con Tony Kushner ed entrambi hanno già collaborato per le sceneggiature di Munich, Lincoln e West Side Story. Il casting è in corso e presto verrà annunciato chi interpreterà il personaggio principale che ricordiamo sarà ispirato a Steven Spielberg ragazzo.



La trama non è stata rivelata, l’unica informazione ci spiega che il personaggio principale non si chiamerà Steven mentre i luoghi che ritroveremo nel film saranno quelli dove il regista è cresciuto. Inoltre verrà esaminato nella pellicola il rapporto tra il protagonista e la sua famiglia.



Le riprese partiranno durante l’estate mentre l’uscita è prevista per il 2022.