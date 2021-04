Tom Holland sarà il protagonista della serie The Crowded Room

News





09/04/2021

Tom Holland reciterà da protagonista all’interno della serie The Crowded Room. La serie, scritta e prodotta da Akiva Goldsman, racconterà la storia di vita reale di persone che convivono con malattie mentali. La prima stagione sarà basata sulla biografia di Daniel Keyes dal titolo The Minds of Billy Milligan. Milligan fu accusato di rapimento e stupro di tre donne dell’Università dell’Ohio e venne assolto dopo che la psicologa Dorothy Turner gli diagnosticò il disturbo dissociativo dell’identità. All’uomo vennero associate ben ventiquattro personalità.



La serie verrà rilasciata da Apple.



Tom Holland è il protagonista di Chaos Walking, dove ha interpretato Todd, ed ha recitato anche in Cherry – Innocenza Perduta. L’attore tornerà anche nei panni di Peter Parker nel film Uomo Ragno: Nessuna via di casa e vestirà i panni di Nathan Drake in Uncharted.