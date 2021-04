American Pie: presto un nuovo film?

News





09/04/2021 |

La famosa saga di American Pie potrebbe tornare alla ribalta con un nuovo capitolo. Ad annunciarlo è stata Tara Reid, attrice che ha interpretato nei primi due capitoli Vicki. Durante un’intervista rilasciata ad Entertainment Tonight, infatti, la Reid ha svelato: “Potrebbero girare il film ma non so dire quando. Bisogna riunire tutti gli attori e, allo stesso tempo, far coincidere gli impegni di tutti. La sceneggiatura esiste e mi limito a dire solo questo”. Proprio sullo script l’attrice ha confermato: “E’ meraviglioso, uno dei migliori”.



La saga di American Pie è nata nel 1999 grazie alla regia di Paul Weitz ed è proseguita con American Pie 2 di James B. Rogers, American Pie – Il Matrimonio e American Pie: Ancora Insieme, quest’ultimo uscito nel 2012.



Il film ha visto protagonisti Jason Biggs, Alyson Hannigan, Thomas Ian Nicholas, Chris Klein, Eddie Kaye Thomas e Seann William Scott.