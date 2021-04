The Forever Purge: ecco la data duscita del film

News





11/04/2021 |

La Paramount Pictures ha deciso di rivisitare il calendario delle sue prossime uscite. E tra i film interessanti troviamo anche The Forever Purge, nuovo capitolo appartenente alla saga de La Notte del Giudizio. La pellicola negli Stati Uniti farà il suo debutto ufficiale a partire dal prossimo 2 luglio (salvo ulteriori cambiamenti).



La regia del nuovo episodio è stata affidata ad Everardo Gout con James DeMonaco, papà del franchise, che ha scritto la sceneggiatura. La trama di The Forever Purge racconta di Adela e Juan che, dopo il trasferimento in Messico, a seguito dei fatti accaduti nell'episodio precedente, si troveranno di fronte ad un gruppo di persone desiderose di proseguire le violenze concesse dall'assenza di regole.



Il cast comprende: Ana de la Reguera, Leven Rambin, Susie Abromeit, Tenoch Huerta, Joshua Dov, Gregory Zaragoza, Sammi Rotibi e Anthony Molinari.



Nei mesi scorsi The Forever Purge era stato indicato come l'ultimo film del franchise ma alcune indiscrezioni recenti hanno lasciato aperte le porte a nuove pellicole.