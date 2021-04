Whistler Camp: John Logan farà il suo debutto dietro la macchina da presa

News





11/04/2021 |

Da sceneggiatore a regista. John Logan è pronto per dirigere il suo primo film in carriera e debutterà con un horror movie prodotto dalla Blumhouse Pictures. Del progetto, dal titolo Whistler Camp, non si sa ancora nulla, questo perché la produzione non ha rilasciato informazioni riguardanti la trama.



La produzione del film è affidata a Jason Blum della Blumhouse. Tra i produttori troviamo anche Michael Aguilar.



Logan ha curato recentemente la sceneggiatura della serie Penny Dreadful: City of Angels mentre, parlando di cinema, ha lavorato alla storia di Alien: Covenant e di altri titoli importanti quali Skyfall, The Aviator, Il Gladiatore e Ogni Maledetta Domenica.