Black Adam: iniziate le riprese del cinecomic

12/04/2021 |

Tramite un post su Instagram ha ufficializzato l’avvio delle riprese di. L’attore ha annunciato il tutto scrivendo: “Stiamo facendo la storia, sono estremamente entusiasta di condividere questo momento con voi”.Johnson ha poi elogiato tutta la crew che lavorerà al cinecomic di casa Marvel.La pellicola sarà diretta dache lavorerà su una sceneggiatura scritta da. Johnson, chiamato per la prima volta ad indossare i panni di questo anti-eroe, tornerà a collaborare con Collet-Serra dopo Jungle Cruise.Il cast comprende attualmentenei panni del protagonista,, che interpreterà il Dr. Fate,(Hawkman),(Atom Smasher),(Cyclone) eBeau Flynn della FlynnPictureCo. produrrà il film con Johnson, Dany Garcia ed Hiram Garcia della Seven Bucks Productions. Scott Sheldon supervisionerà il tutto per conto della FlynnPictureCo. e sarà il produttore esecutivo.La trama non è stata rivelata.