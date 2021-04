Creed 3: Michael B. Jordan parla di Sylvester Stallone

News





12/04/2021 |

Pochi giorni fa, rispondendo su Twitter ad una fan, Sylvester Stallone ha annunciato che non farà parte del cast del terzo capitolo di Creed. Una decisione, la sua, che ha lasciato con l'amaro in bocca tutti gli appassionati del franchise, pronti a rivedere Rocky Balboa accanto al figlio del leggendario Apollo Creed. La notizia è stata commentata recentemente anche da Michael B. Jordan, protagonista della saga e, per questo film, pronto al debutto dietro la macchina da presa.

Queste le sue parole: “E’ vero Sly non ci sarà, come da lui confermato, ma la sua essenza e il suo spirito saranno con noi, perché ci sarà sempre un po’ di Rocky in Adonis. Questo franchise è di Creed e noi siamo intenzionati a portarlo avanti, sempre con il massimo rispetto nei confronti di quello che Stallone ha costruito. Vogliamo che Adonis prosegua il suo viaggio, sarà qualcosa di speciale”.



Il cast vedrà tornare, oltre al già citato Jordan, anche Tessa Thompson e Phylicia Rashad.



Il debutto ufficiale di Creed 3, il cui titolo non è stato ancora svelato, avverrà a novembre 2022.



I primi due episodi della saga sono stati diretti rispettivamente da Ryan Coogler e Steven Caple Jr.