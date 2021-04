Fast and Furious 9 : in arrivo il secondo trailer

News





12/04/2021 |

Tramite Instagram Vin Diesel è tornato, tramite un video, a parlare di Fast and Furious 9 e lo ha fatto per annunciare l'imminente arrivo del secondo trailer. E l'arrivo della clip è imminente, considerando che il debutto ufficiale è previsto per il 14 aprile.



Come raccontato diversi giorni fa, la Universal Pictures ha deciso di cancellare dal suo calendario l'uscita del nono capitolo di Fast & Furious, prevista per il 28 maggio. Gli spettatori e gli appassionati del franchise, però, non dovranno attendere molto per vedere la pellicola, visto che la stessa, salvo altri cambiamenti, debutterà il 25 giugno. Le motivazioni risiedono ancora nella difficoltà di tornare al cinema a causa della pandemia Covid-19.



Il nuovo episodio appartenente al franchise è diretto dal regista Justin Lin che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Daniel Casey e Chris Morgan.



Il cast è ampio e brillante e vede al suo interno, oltre a Vin Diesel, anche Michelle Rodriguez, Charlize Theron, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Tyrese Gibson, Ludacris, Michael Rooker, Helen Mirren, Finn Cole, Anna Sawai, Vinnie Bennett e John Cena.



In questo nuovo film Cipher deciderà di arruolare Jakob, il fratello minore di Dom, per affrontare lo stesso Dom e la sua squadra.