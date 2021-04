Stu: Jacki Weaver nel cast del film di Rosalind Ross

News





13/04/2021 |

Jacki Weaver è entrata a far parte del cast di Stu, pellicola che vedrà il debutto dietro la macchina da presa di Rosalind Ross. La stessa regista ha curato anche la sceneggiatura del film che vedrà protagonista Mark Wahlberg. L'opera è prodotta da Wahlberg insieme a Stephen Levinson e Jordan Foss. I produttori esecutivi saranno Miky Lee e Colleen Camp.



La trama della pellicola non è stata svelata, sappiamo però che Stu girerà intorno al concetto di fede, molto caro allo stesso Wahlberg che prova a sviluppare questa opera da anni.



La Weaver è apparsa nella serie tv Bloom ed ha recitato lo scorso anno anche in The Grudge.