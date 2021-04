Joe Cornish dirigerà Starlight, adattamento del fumetto di Mark Millar

News





13/04/2021 |

Starlight, il fumetto di Mark Millar, diventerà un film grazie alla 20th Century Fox. Lo studio svilupperà la pellicola la cui regia sarà affidata a Joe Cornish, il papà di Attack the Block – Invasione Aliena e de Il Ragazzo che diventerà Re. Cornish si occuperà anche della sceneggiatura.



La produzione di Starlight è affidata a Simon Kinberg e Audrey Chon tramite la Genre Films. Tra i produttori troviamo anche Nira Park.



Il fumetto racconta la storia di un eroe spaziale che, dopo aver salvato l’universo, si ritrova a vivere sulla Terra in mezzo agli umani. A 35 anni dalla sua missione, un nuovo pericolo sorge all’orizzonte e lo coinvolgerà in una fantastica avventura.

Il progetto attualmente sta muovendo i primi passi e non è stato ancora annunciato il cast.