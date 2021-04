The Days of Abandonment: Natalie Portman reciterà nel film

News





14/04/2021 |

L’attrice Premio Oscar Natalie Portman reciterà come protagonista all’interno di The Days of Abandonment, pellicola sviluppata dalla HBO Films ed attualmente in fase di pre-produzione. La Portman sarà anche la produttrice esecutiva. Il progetto è basato sul romanzo di Elena Ferrante (I Giorni dell'Abbandono, pubblicato nel 2002) e sarà diretto da Maggie Betts. La stessa regista scriverà anche la sceneggiatura.



The Days of Abandonment racconterà la storia di Tess, una donna che ha deciso di abbandonare tutti i suoi sogni pur di sposarsi con l’obiettivo di creare una famiglia stabile: tutto il castello crollerà però dopo la decisione di suo marito di abbandonarla.



Tra i produttori esecutivi troviamo inoltre Sophie Mas, la Maven Screen Media, la Crash & Salvage, la Fandango e Maria Zuckerman. La HBO Films si occuperà della produzione in associazione con Medusa.