Chris McKay dirigerà Renfield, lo spin-off di Dracula

14/04/2021 |

La Universal Pictures ha deciso di accelerare con il progetto Renfield ed ha affidato la regia a Chris McKay. Il regista lavorerà sulla sceneggiatura scritta da Ryan Ridley e basata sul soggetto realizzato da Robert Kirkman.



Come anticipato dal titolo, l'opera prende spunto da R. M. Renfield, uno dei personaggi che ritroviamo all'interno del libro Dracula di Bram Stoker. Renfield nel romanzo viene presentato come un uomo poco sano di mente, divoratore di qualsiasi tipo di specie animale e in stretto contatto con il Re dei Vampiri.



La produzione è affidata a Kirkman, David Alpert, Bryan Furst e Sean Furst della Skybound Entertainment. La trama non è stata rivelata dalla produzione, l'unica informazione racconta che il film sarà ambientato ai giorni nostri.



Chris McKay ha diretto i due film di The Lego Batman, il secondo in uscita nel 2022, ed ha completato la produzione di The Tomorrow War.